Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем

Народный артист России Лев Лещенко назвал нынешнюю молодежь неразвитой, и современных музыкантов отребьем. По его мнению, молодые люди «ковыряются» в студии или проводят время в барах. Их музыка, по мнению мэтра отечественной эстрады, преходяща, она не выдержит проверки временем.

Об этом певец заявил в интервью «Газете.Ru».

«Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье», — сказал Лещенко.

Он отказал современной музыке в праве так называться. В пример он привел Егора Крида. По мнению Лещенко, он является неплохим вокалистом, но почему занялся рэпом — непонятно. Маститый исполнитель подчеркнул, что «в истории остается только традиционное, и оно живет тысячелетиям».

В июле Лев Лещенко вместе с рэпером Loc-Dog (Александр Жвакин) записал песню под названием «Мы будем жить». По его мнению, из-за качественно музыки и поэтических строк, она получилась достойной.