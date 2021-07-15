Лещенко рассказал, почему он решил записать совместную песню с рэпером Loc-Dog

Лев Лещенко записал песню под названием «Мы будем жить» вместе с рэпером Александром Жвакиным, более известным как Loc-Dog. Клип на новый трек был опубликован на площадке YouTube 13 июля. Об этом сообщила «Газета.ru».

В интервью Лещенко признался, что не думал, что их совместное произведение с рэпером привлечет столько внимания. Он также добавил, что песня, на его взгляд, получилась достойной из-за качественной музыки и поэтических строк, написал «Политэксперт».

«Не ожидали такого количества внимания, которое получили. На хайп никто не рассчитывал. Я записался по нескольким причинам: качественная музыка, поэзия и моя симпатия к человеку, с которым я спел. Мне нравится творчество Loc-Dog, он выделяется из остальных», — рассказал Лещенко.

Клип на новую композицию решили снять в Крыму, где множество красивых и живописных видов.

За два дня видео удалось набрать 60 тысяч просмотров.