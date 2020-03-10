Леся Никитюк показала свою госпитализацию

Об изменениях в жизни Никитюк рассказала на личной странице в Instagram.

«Тебе на добрый вечер», — написала звезда.

Детали случившегося знаменитость не уточнила. Через некоторое время она опубликовала несколько видеозаписей со своей собакой и пояснила, что привела питомца в парикмахерскую для животных.

«Меня прокапали, Рафика постригли», — заметила Никитюк в одном из видео.

Ранее Леся Никитюк поделилась фотографиями новой квартиры и уточнила: «Ремонт почти окончен».