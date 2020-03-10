10 марта 2020, 16:32
Леся Никитюк показала свою госпитализацию
Украинская телеведущая Леся Никитюк, известная по трэвел-шоу «Орел и решка», показала подписчикам свою больничную койку и капельницу. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
Об изменениях в жизни Никитюк рассказала на личной странице в Instagram.
«Тебе на добрый вечер», — написала звезда.
Детали случившегося знаменитость не уточнила. Через некоторое время она опубликовала несколько видеозаписей со своей собакой и пояснила, что привела питомца в парикмахерскую для животных.
«Меня прокапали, Рафика постригли», — заметила Никитюк в одном из видео.
Ранее Леся Никитюк поделилась фотографиями новой квартиры и уточнила: «Ремонт почти окончен».