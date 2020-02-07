Ведущая «Орла и решки» похвасталась ремонтом в квартире

Истину, что ремонт нельзя закончить, а можно только прекратить, подтвердила ведущая телешоу «Орел и решка» Леся Никитюк. На своей странице в Instagram она опубликовала фотографии квартиры, которые подписала: «Ремонт почти окончен».

Судя по опубликованным снимкам, девушка живет в мансарде. Стены у нее окрашены в белый и розовый цвета. Они хорошо контрастируют с лепниной на потолке и темной мебелью. Кровать телеведущая разместила около стены, отделанной кирпичом. Благодаря окну над спальным местом девушка будет просыпаться с первыми лучами солнца.

Кухня традиционно белая с небольшими вкраплениями серого цвета. Особый шарм помещению придает винный шкаф и большая картина, гармонирующая с букетом на столе.

В каком именно городе — Киеве или родном Хмельницком — Леся Никитюк приобрела себе недвижимость, украинская телеведущая не уточнила. В комментариях хейтеры уже успели обозвать девушку «хмельницкой мажоркой». Другие же просто поздравили Лесю с завершением ремонта и впечатлились ее вкусом.