Лещенко назвал несправедливым включение Меладзе в список нежелательных звезд «Голубого огонька»

Певец Валерий Меладзе возглавил список звезд шоу-бизнеса, которых не хотят видеть на новогоднем «Голубом огоньке». В свою очередь, исполнитель Лев Лещенко назвал это несправедливым, так как Меладзе на самом деле не собирался бойкотировать шоу.

Лещенко напомнил о призыве Меладзе бойкотировать новогодние телешоу. Таким образом певец хотел выразить протест против ограничений по коронавирусу. По словам Лещенко, исполнитель своими словами мог обострить ситуацию.

«Своим заявлением он, наверное, обострил ситуацию и сказал, что он не будет сниматься. Как всегда, это от противного бывает. Вот он не хочет для нас выступать, допустим, но это несправедливо по отношению к Меладзе, потому что он на сегодняшний день остается одним из самым востребованных артистов, если говорить о его концертной деятельности», — пояснил «360» исполнитель.

Он добавил, что Меладзе мог попасть в антирейтинг из-за мизерного процента тех, кто не хочет его слушать. При этом Лещенко подчеркнул, что если провести опрос по всей России, то Меладзе попадет в тройку лидеров. Более того, певец просто хотел привлечь внимание к проблеме.

«Валера написал такое, чтобы сфокусировать внимание на проблемах эстрады. Он не собирался бойкотировать это все. Это было вбросом или таким легким хайпом, может быть», — заключил Лещенко.

В середине ноября Валерий Меладзе призвал российских артистов не участвовать в съемках различных новогодних программ. Он заявил, что такой шаг будет протестом против ограничений, касающихся количества концертов.