Лещенко и Винокур нарядились в необычные образы

Винокур нарядился в еврейского священнослужителя, а Лещенко — военнослужащим царской армии.

«Два Друга!!! Гусар и Раввин!», — написал юморист в тексте поста.

Также он пояснил, что они участвуют в съемки, но не уточнил, какой именно.

Поклонники были в восторге от фото. Они сделали комплименты артистам по поводу внешности, а также пожелали крепкого здоровья.

«Прекрасные, талантливые артисты! Замечательные друзья!» — написал один из них.

Ранее художник Джексон Касперз в своем Instagram-аккаунте показал изображение с актером Юэлем Киннаманом в образе злодея Крейвена-охотника из фильма «Человек-паук 3». Снимок собрал большое число положительных отзывов и быстро распространился в Сети. Поклонникам понравился образ злодея, подписчики отметили, что Киннаман идеально подходит на эту роль. Уточняется, что к съемкам продолжения ленты «Человек-паук» в настоящий момент еще не приступили.