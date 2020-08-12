12 августа 2020, 14:01
Актера Киннамана представили в образе злодея из фильма «Человек-паук 3»
Художник Джексон Касперз в своем Instagram-аккаунте показал изображение с актером Юэлем Киннаманом в образе злодея Крейвена-охотника из фильма «Человек-паук 3».
«Ходят слухи, что Marvel хочет Юэля Киннамана на роль в предстоящем фильме „Человек-паук“. Я думаю, что он мог бы выглядеть довольно круто, как Крейвен», — подписал пост Касперз.
Снимок собрал большое число положительных отзывов и быстро распространился в Сети. Поклонникам понравился образ злодея, подписчики отметили, что Киннаман идеально подходит на эту роль, пишет ИА Nation News.
Уточняется, что к съемкам продолжения ленты «Человек-паук» в настоящий момент еще не приступили. Студия уже начала строить декорации в Атланте (США).