Актера Киннамана представили в образе злодея из фильма «Человек-паук 3»

«Ходят слухи, что Marvel хочет Юэля Киннамана на роль в предстоящем фильме „Человек-паук“. Я думаю, что он мог бы выглядеть довольно круто, как Крейвен», — подписал пост Касперз.

Снимок собрал большое число положительных отзывов и быстро распространился в Сети. Поклонникам понравился образ злодея, подписчики отметили, что Киннаман идеально подходит на эту роль, пишет ИА Nation News.

Уточняется, что к съемкам продолжения ленты «Человек-паук» в настоящий момент еще не приступили. Студия уже начала строить декорации в Атланте (США).