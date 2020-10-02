Лера Кудрявцева рассказала о победе в суде

Затяжной конфликт Леры Кудрявцевой и Андрея Разина перешел на новый уровень — судебный. Телеведущая весной подала к продюсеру иск за оскорбление чести и достоинства. Спустя несколько месяцев она выиграла первый суд.

«Один не мужик, которого я презираю и он мне омерзителен, с периодичностью распространяет сведения, не соответствующие действительности, и этот факт установлен решением суда. <…> Первый суд выигран. Идем дальше», — написала Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Подписчики горячо поддержали телеведущую, призвали «засудить» Разина и напомнили продюсеру «Ласкового мая» о правиле бумеранга и разрушительной силе зависти.

Кудрявцева подала иск против Разина после многолетнего затяжного конфликта в начале мая. Продюсер не раз обвинял ее в разрушенной жизни барабанщика «Ласкового мая» Сергея Ленюка, оскорблял и грозился опубликовать собранный на Кудрявцеву компромат.