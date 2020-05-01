СМИ: Лера Кудрявцева подала иск к продюсеру «Ласкового мая»

Разногласия между телеведущей и продюсером продолжаются много лет. Разин неоднократно обвинял Кудрявцеву в том, что она разрушила жизнь барабанщику группы Сергею Ленюку. Брак ведущей и музыканта продолжался всего два года. У пары остался общий сын Жан.

По мнению Разина, женщина вышла замуж за барабанщика обманом. Сам продюсер неоднократно грозил, что готов опубликовать собранный на Кудрявцеву компромат.

Сама телеведущая на нападки Разина старалась не отвечать, а на вопросы журналистов она отвечала, что продюсер таким образом пытается пропиариться за ее счет.