Эксклюзив 12 декабря 2022, 14:43 Лепс возместил ущерб пострадавшему в драке петербуржцу Адвокат Хейфец: музыкант Лепс примирился с пострадавшим в драке петербуржцем РИА «Новости»

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Музыкант Григорий Лепс достиг примирения с пострадавшим в драке петербуржцем, рассказал «360» его адвокат Евгений Хейфец. Теперь уголовного дела, вероятно, не будет.

«Сегодня в управление дознания подали заявление с просьбой прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон», — уточнил защитник.

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На вопрос, полагается ли петербуржцу компенсация, адвокат ответил «да, естественно», но уточнений не дал.

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Лепс попал под статью об умышленном причинении легкого вреда здоровью (115 УК РФ) после драки с посетителем бара в начале декабря. Персонал заведения рассказал, что поклонник артиста сам затеял потасовку, а певец просто не сдержался и ответил. Петербуржец получил перелом носа. Он обратился в полицию и заявил, что Лепс напал на него, причем не один, а с группой мужчин. Пострадавший попросил привлечь певца к ответственности. Ему могло грозить до двух лет лишения свободы, писали «Известия».