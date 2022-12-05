Эксклюзив 05 декабря 2022, 21:34 «Вел себя неадекватно». Пострадавшего в конфликте с Лепсом назвали зачинщиком потасовки Совладелец Петербургского бара Белоусов: конфликт с Лепсом начал пострадавший посетитель РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конфликт российского певца Григория Лепса с посетителем бара Finnegan’s в Санкт-Петербурге возник из-за неадекватного поведения поклонника и его компании. Исполнителя вывели из себя и он не сдержался. Об этом «360» рассказал совладелец заведения Николай Белоусов.

Он подчеркнул, что сам свидетелем конфликта не был, но знает все со слов персонала бара.

Реклама

«Лепс находился в абсолютно нормальном состоянии и расположении духа, когда пришел в заведение. Наверно, он хотел опрокинуть стопочку-другую виски. Но неадекватные гости, которые находились в нетрезвом состоянии, начали до него докапываться», — рассказал Белоусов.

Реклама

Бизнесмен подчеркнул, что певца вынудили вступить сначала в словесную перепалку, а после — в потасовку на улице. Сам конфликт продолжался около трех или четырех минут.

«Зачинщиком всей этой движухи был как раз не Григорий Лепс, а другой персонаж, который к нему докапывался. Но на видео так снято, что инициатором конфликта выглядел артист, потому что он с охранником совершали какие-то движения в сторону потерпевшего. Хотя как раз потерпевший вел себя неадекватно», — добавил совладелец бара.

Конфликт между Григорием Лепсом и посетителем бара сняли на видео. На кадрах видно, что охранник исполнителя ударил посетителя по лицу.

Как заявил представляющий интересы адвокат пострадавшего Евгений Хейфец, у его клиента врачи диагностировали перелом носа.

По словам защитника, причиной конфликта стали нарды. Лепс после употребления спиртного потребовал, чтобы его допустили к игре и сделал ставку в 10 тысяч долларов.

Пострадавший от рук охранника исполнителя подал заявление в полицию. Правоохранители завели уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное группой лиц.