Лепс раскритиковал музыкальный дебют дочери

Дочь Григория Лепса Инга выступила на шоу «Голос» в 2016 году. Певец, который сидел в жюри, выступление дочери не оценил. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

По данным сайта «Дни.ру», Лепс был не в курсе планов дочери. На шоу он к ней не повернулся, так как даже не узнал ее голос.

Лепс выразил мнение, что Инга спела нормально, но «могла бы и лучше». Музыкант посоветовал дочери позаниматься вокалом с педагогом, и тогда через год можно будет снова попробовать свои силы.

Ранее Лепс скинул более 12 килограммов за пандемию коронавируса. По словам артиста, это не самая впечатляющая цифра. Когда-то певцу удалось избавиться сразу от 37 килограммов.

Артист рассказал, что не прибегает к изнурительным диетам и голодовкам. Секрет его похудения очень прост: меньше есть и больше гулять. Лепс надевает любимую спортивную одежду и просто выходит на длительную прогулку.

Кроме того, Лепс придерживается правильного питания. В его рационе присутствует много белка. Кофе пьет исключительно по утрам один раз в день и много лет вообще не употребляет свинину.