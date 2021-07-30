Лепс рассказал о своем секрете похудения

Российский певец Григорий Лепс скинул более 12 килограммов за пандемию коронавируса. По словам артиста, это не самая впечатляющая цифра. Когда-то певцу удалось избавиться сразу от 37 килограммов. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Артист рассказал, что не прибегает к изнурительным диетам и голодовкам. Секрет его похудения очень прост: меньше есть и больше гулять. Лепс надевает любимую спортивную одежду и просто выходит на длительную прогулку, написало «Утро.ру».

«Неважно, что вокруг: горы, равнины. Хотя в горы тяжеловато в моем возрасте, разве что если наклон небольшой», — добавил музыкант.

Кроме того, Лепс придерживается правильного питания. В его рационе присутствует много белка. Кофе пьет исключительно по утрам один раз в день и много лет вообще не употребляет свинину.

Певец практически отказался и от алкоголя. Он разрешает себе выпивать максимум один или два бокала вина. Из-за разгульного образа жизни нажито много болячек, поэтому благодаря питанию можно сохранить оставшееся здоровье, подчеркнул музыкант.