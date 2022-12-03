Знаменитости 03 декабря 2022, 22:05 Лепс на концерте в Петербурге швырнул микрофон и покинул сцену Лепс на концерте в Петербурге швырнул микрофон и покинул сцену

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Известный российский певец Григорий Лепс не смог доиграть концерт в Петербурге вместе со своими музыкантами. Артист во время исполнения хита «Самый лучший день» швырнул микрофон и ушел со сцены.

Видео появилось в Сети. На опубликованных кадрах видно, как Лепс исполняет композицию, но потом в какой-то момент решает не выступать. Он бросает микрофон, затем поворачивается спиной к зрителям, показывает «класс» большим пальцем вверх и уходит.

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Позднее исполнитель прокомментировал свое поведение. По словам Лепса, в тот день он чувствовал себя не очень хорошо.

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«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны!» — написал он в соцсетях.

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