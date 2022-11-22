22 ноября 2022, 13:44
Опрос показал, что большинство россиян хотят видеть гостем новогоднего телеэфира певца SHAMAN
kp.ru: за появление SHAMAN в новогоднем эфире высказались 38% россиян
За появление в новогоднем телеэфире певца SHAMAN (Ярослав Дронов) высказались 38% россиян. Об этом рассказал сайт kp.ru со ссылкой на проведенный опрос.
Второе место в списке досталось певцу и музыканту Григорию Лепсу. За его участие в телеэфире проголосовали 12% респондентов. На третьей строчке с небольшим отрывом (10%) разместилась певица Полина Гагарина.
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Леонид Агутин и Анна Асти разделили между собой четвертое место, набрав по 6% голосов. Николаю Баскову досталось 4% голосов, а Филиппу Киркорову и того меньше — 3%.
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Увидеть в новогоднем телеэфире певицу и ведущую Ольгу Бузову пожелали лишь 2% опрошенных.
Среди россиян также звучали имена таких артистов как Алексей Гоман, Клава Кока, группа «Любэ», Денис Майданов, MAKSIM, Сергей Лазарев, группа «Руки вверх», Алексей Чумаков.
Многие респонденты и вовсе признались, что не планируют проводить предстоящий праздник перед телевизором.
Новый год
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