Леонид Агутин устроил концерт в Instagram и на YouTube

Онлайн-концерт знаменитости длился примерно час. Посмотреть его можно было на личной странице Агутина в Instagram и на его YouTube-канале.

Интернет-пользователи насладились исполнением песен на синтезаторе и на гитаре. По словам Агутина, подобный концерт оказался для него непривычным опытом. Он уточнил, что впервые выступал с музыкой перед виртуальной аудиторией.

«Друзья, это замечательно, что мы сегодня таким образом встретились. То есть на самом деле хреново, что таким образом, но слава богу, что хоть таким. Давайте встречаться чаще любыми способами. Это помогает выживать», — резюмировал артист.

Ранее Леонид Агутин поделился подробностями личной жизни. Он заметил, что его супруга и эстрадная певица Анжелика Варум понимает: «муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина — одна».