Леонид Агутин раскрыл подробности отношений с Анжеликой Варум

Агутин пояснил, что в Аргентине недавно «записывал альбом на испанском», который выйдет 27 марта на трех языках.

«Я пою вместе с самым популярным исполнителем Аргентины — Диего Торресом. Он сын кинозвезды Лолиты Торрес. Диего однажды был в России с мамой, в глубоком детстве, и мечтает еще раз посетить нашу страну. А я считаю ее маму великой женщиной. После общения с ее сыном Лолита стала моей музой», — добавил певец.

По его словам, супруга и эстрадная певица Анжелика Варум знает, «что муз у творческого мужчины может быть много, а идеальная любимая женщина — одна».

Он также заметил, что часто идет на компромиссы, однако не считает их секретом семейного счастья.

«Вряд ли он вообще есть этот секрет. Каждый день нашей жизни мы начинаем с чистого листа. Удивительная способность Анжелики жить одним днем. Для нее вообще не существует прошлого. Она не помнит обид, ссор. Я поражалась, что она не помнит даже дату нашей свадьбы. Не помнит города наших путешествий. С ней можно все начать сначала — и это замечательно», — подчеркнул Агутин.