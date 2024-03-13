Знаменитости 13 марта 2024, 13:06 Леонардо ДиКаприо поймали в объятиях новой девушки Актер ДиКаприо флиртовал на вечеринке с 33-летней певицей Тейлор Trae Patton / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Во время вечеринки для звезд перед церемонией награждения «Оскар» актер Леонардо ДиКаприо провел время в обществе 33-летней певицы Тейаны Тейлор. Соответствующие кадры появились на YouTube-канале издания Page Six.

Они на протяжении всего времени флиртовали. Но на этом все не закончилось: в какой-то момент звезда «Выжившего» положил руку на обнаженную талию девушки, а она трогала его за волосы и что-то шептала на ухо.

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Как стало известно порталу Super, на протяжении всего вечера девушка старалась находиться в обществе звезды. Кроме того, новостей о разрыве с его спутницей Витторией Черетти не поступало: актер все еще в отношениях с ней. Что еще интереснее, сама Тейлор состоит в браке с баскетболистом Иманом Шампертом.

Ранее американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в трусах.