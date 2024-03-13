Знаменитости 13 марта 2024, 11:53 Кристен Стюарт прошлась в трусах по улицам Нью-Йорка Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в трусах IMAGO/RW / Mediapunch / Global Look Press

Читать 360tv в

Американская актриса Кристен Стюарт прошлась по улице Нью-Йорка в откровенном образе. Она попала в объективы папарацци в трусах и колготках. Об этом сообщили Daily Mail.

На кадрах видно, что девушка выбрала в качестве акцента трендовые вязаные бежевые трусы с высокой талией. Помимо этого, актриса надела светлые капроновые колготки и укороченную рубашку.

Реклама

Образ она закончила, дополнив его лаковыми бордовыми лодочками на высоких шпильках и черной лаковой сумкой от Chanel. Также она подобрала модные солнцезащитные очки и сделала мокрую укладку на распущенные волосы.

Ранее актрису Светлану Ходченкову раскритиковали за вульгарный снимок в трусах. Она разметила провокационную фотографию на своей странице в социальной сети.