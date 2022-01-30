«Леня был великолепный». Валентина Талызина поделилась воспоминаниями о Куравлеве

Российский и советский актер Леонид Куравлев, о смерти которого стало известно в воскресенье, был очень талантливым артистом, еще до начала карьеры в кино он был любимцем всего курса. Своими воспоминаниями о народном артисте РСФСР поделилась с «360» актриса театра и кино Валентина Талызина.

Талызина вспомнила, как прекрасно сработались Куравлев и режиссер Георгий Данелия на съемках фильма «Афоня».

«Это был очень талантливый русский артист. Они работали с Данелия просто взадых, они понимали друг друга. Когда снимали фильм „Афоня“, они просто вцепились друг в друга и делали вот этот образ. Это было потрясающе, смотреть на них. Они поддерживали друг друга, смеялись. Леня был великолепный», — сказала она.

Талызина также отметила, что огромную симпатию к Куравлеву испытывала актриса Татьяна Бестаева, которая училась вместе с ним.

«Таня Бестаева училась с ним, говорила, что это был очень веселый, смешной, очень добрый парень, которого любил весь курс. Он был очень открытый, простой парень, улыбающийся и любивший весь курс, потому что он попал в артисты. Но потом, может, слава на него как-то подействовала», — добавила он.

Леонид Куравлев умер в 85 лет. О смерти актера стало известно в воскресенье, 30 января.