15 декабря 2023, 02:28
Лазарев публично оскорбил и Киркорова и Тодоренко
Муз-ТВ: Сергей Лазарев публично раскритиковал Тодоренко и Киркорова
Сергей Лазарев во время съемок новогоднего шоу публично оскорбил телеведущую Регину Тодоренко и своего друга Филиппа Киркорова. Об этом написали на сайте Муз-ТВ.
Тодоренко и Киркоров говорили о недавно вышедшем фильме, где они вместе играли. Телеведущая похвалила певца за исполненный саундтрек к картине, когда внезапно вмешался Лазарев.
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Исполнитель заявил, что у Киркорова слишком высокий гонорар для его незначительной роли, а Тодоренко сыграла неважно. На это король эстрады ответил, что «зависть — это мерзкое чувство», и отметил, что это совсем не красит Лазарева. Певец не стал комментировать отповедь Киркорова.
В начале декабря Сергей Лазарев удалил с YouTube-канала свой клип на песню «Так красиво». Суд в Санкт-Петербурге усмотрел в видеоряде пропаганду ЛГБТ*.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Филипп Киркоров
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Сергей Лазарев
Регина Тодоренко
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