Знаменитости 18 марта 2024, 18:15 Лазарев объяснил, почему отказался сделать фото с Волочковой Певец Сергей Лазарев объяснил отказ сфотографироваться с Волочковой занятостью Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Российский певец Сергей Лазарев объяснил, почему не стал фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке. В «Шоу Воли» на телеканале ТНТ артист рассказал, что был тогда сильно занят.

«Я дал все интервью и уже уходил, и вдруг перед всеми фотографами меня тихо спрашивает Настя: „Можно с тобой сфотографироваться?“ Я сказал: „Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь“», — вспомнил Лазарев.

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По его словам, скандал разгорелся на пустом месте. Певец уточнил, что в тот вечер бывшая прима-балерина Большого театра долго была на красной дорожке, но подошла со своей просьбой лишь тогда, когда он собирался на сцену.

В дальнейшем артист сильно удивился, когда увидел публичные комментарии балерины по этому поводу.

Во время «Шоу Воли» музыкант сделал снимок с картонной копией Волочковой.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях фото в маленьких кружевных трусиках. Она позировала в нижнем белье на кушетке у косметолога.