Знаменитости 20 декабря 2022, 11:45 Лариса Долина призналась, что любит дарить подарки больше, чем получать Певица Лариса Долина: у меня большой коллектив, и я всем готовлю подарки

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Россиийская певица Лариса Долина в разговоре с журналистами teleprogramma.pro признлась, что любит дарить подарки больше, чем получать их.

К Новому году она подготовила сюрпризы для своего коллектива Московского государственного института культуры, где заведует кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства.

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«Я люблю сама дарить подарки. У меня большой коллектив и кафедра очень большая, 17 педагогов. И я всем готовлю подарки. Для меня дарить намного лучше, нежели получать», — сообщила Долина.

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При этом певица добавила, что в ее жизни было много бесполезных подарков, которые продолжают пылиться на полках, поскольку выкинуть их она не может. Например, среди таких подарков есть множество всяких шкатулок и статуэток.

Ранее Лариса Долина назвала самый большой грех молодых российских исполнителей. По словам артистки, они плохо относятся в своему родному языку.

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