Долина озвучила самый большой грех молодых исполнителей | 360°

Знаменитости 12 сентября 2022, 12:40 Поделиться Telegram

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Viber Долина озвучила самый большой грех молодых исполнителей Лариса Долина: самый большой грех — плохое отношение к своему родному языку РИА Новости

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Джазовая исполнительница Лариса Долина в разговоре с журналистами «Пятого канала» назвала самый большой грех молодых российских исполнителей. По словам артистки, они плохо относятся в своему родному языку.

«Я уже говорила об этом. Самый большой грех — это плохое отношение к своему родному языку», — сообщила Долина.

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Артистка подчеркнула, что порой не понимает смысл слов в песнях, поскольку исполнители небрежно произносят их.

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«Вообще про русский язык. Дикция, артикуляция, ее нет», — процитировало РИА ФАН слова певицы.

Лариса Долина имеет профильное музыкальное образование, а с 2016 года является завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства Московского государственного института культуры (МГИК).

Ранее Лариса Долина рассказала, в чем заключается секрет ее красоты. Как отметила певица в разговоре с журналистами «Экспресс-газеты», она черпает энергию со сцены и со своих выступлений.

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