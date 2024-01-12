12 января 2024, 05:05
Лариса Долина показала стройную фигуру на отдыхе на Мальдивах
kp.ru: Лариса Долина сфотографировалась в бикини на Мальдивах
Певица Лариса Долина на отдыхе на Мальдивах продемонстрировала свою подтянутую фигуру. Фотографии 68-летняя артистка выложила в социальные сети, на них обратило внимание издание kp.ru.
На фотокарточке Долина позирует в черном купальнике, поверх которого накинута прозрачная леопардовая туника. На другом кадре певицу запечатлели в бассейне. Долина пояснила, что океан уже несколько дней штормит и они всей семьей плавают в бассейне. Но поплавать на рифах все же удалось, увидели много «красивой живности».
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«Но самое экстремальное было то, что когда шли на лодке к рифам, рядом с нами проплыла акула, мы четко различили ее плавник, известный всему миру по фильму ужасов. В общем, день был насыщенным!» — поделилась Долина с подписчикам.
В комментариях под фото подписчики восхитились стройной фигурой певицы и красивыми фотографиями. Долина планирует провести на Мальдивах еще неделю.
Первые два дня певица не могла поверить, что наступил отпуск. Долина выразила надежду, что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год
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