08 января 2024, 21:51
«Долгожданный отпуск». Долина после новогодних праздников решила уехать на Мальдивы
Лариса Долина улетела на Мальдивы после новогодних корпоративов
Певица Лариса Долина после новогодних корпоративов улетела отдыхать на Мальдивы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав фотографии с пляжа.
Артистка заявила, что много работала в прошлом году, поэтому заслужила отдых. Она назвала путешествие на Мальдивы долгожданным событием. При этом мысли о работе не покидают голову певицы.
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«Два дня, как мы на Мальдивах, а я поверить не могу до сих пор, что этот отпуск начался», — написала Долина.
Она выразила надежду, что 2024-й будет таким же насыщенным и плотным, как и 2023 год. Также Долина поздравила своих подписчиков с Рождеством.
Во время концерта в Московском Доме музыки в декабре певица часто отлучалась за кулисы. Она рассказала поклонникам, что заболела накануне мероприятия. Также Долина сообщила о своих планах на отдых.
Ранее певица выступила на концерте ко Дню инвалидов в Мытищах. На сцену также вышли студенты и педагоги Московского государственного института культуры и участники детских инклюзивных творческих игр.
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