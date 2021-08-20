Лана Дель Рей запретила издавать ее песни посмертно

Певица Лана Дель Рей рассказала об одном пункте в своем завещании. Она в документе прописала запрет на выпуск ее песен посмертно.

О своем пункте в завещании американская певица рассказала в Instagram.

Певица выложила фотографию татуировки музыканта Андерсона Пака, который раскритиковал выпуск композиций после ухода их исполнителей из жизни. Мужчина набил даже татуировку, где он указал, что когда он умрет, не нужно выпускать его песни.

«Это были всего лишь демоверсии, и они не предназначались для того, чтобы их услышала публика», — указал он на татуировке.

Лана Дель Рей в соцсети указала, что то. что написано на татуировке у Андерсона Пака, есть у нее в завещании.

Ранее Лану Дель Рей обвинили в расизме из-за отсутствия темнокожих на обложке ее грядущего альбома Chemtrails Over the Country Club. Певица заявила, что на обложке альбома ее подруги, многие из которых мексиканки. Также она отметила, что в отличие от других американцев, она не штурмует Капитолий, а меняет мир своей музыкой.