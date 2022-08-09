Лайме Вайкуле предложили запретить въезд в Россию

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Кузнецов отправил письмо директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой запретить въезд в Россию поп-певице Лайме Вайкуле. Об этом сообщил ТАСС.

Как утверждает депутат, Вайкуле, развернув на концерте в Литве 31 июля украинский флаг, продемонстрировала свою позицию в отношении проводимой РФ специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Лайма Вайкуле является гражданкой Латвии, российского гражданства не имеет. Латвия относится к недружественным РФ странам. Вайкуле своими действиями продемонстрировала свою антироссийскую позицию», — написал депутат.

И он попросил запретить ей приезжать в Россию «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Ранее поклонники певицы уже высказали свою негативную оценку поступка певицы. В соцсетях пользователи признались, что не хотели бы, чтобы Вайкуле приезжала в Россию зарабатывать деньги.