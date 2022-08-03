Лайма Вайкуле вышла с флагом Украины на концерте в Литве

Певица Лайма Вайкуле на концерте в Литве вышла на сцену с флагом Украины. Выступление, которое превратилось в политический жест, прошло в городе Паланг 31 июля.

Ранее Вайкуле не высказывала никакой позиции по поводу Украины. Некоторое время она уезжала на лечение в США. Вернувшись к концертной деятельности, артистка решила обозначить свою симпатию Киеву.

Это вызвало негативную реакцию у некоторых поклонников певицы, сообщило издание «2×2». В соцсетях пользователи признались, что не хотели бы, чтобы Вайкуле приезжала в Россию зарабатывать деньги.

Писатель и журналист Михаил Шахназаров высказал мнение, что поступок Вайкуле стал иллюстрацией к песне «Я вышла на Пикадилли».

«Я вовсе не удивлен. Россия была для нее прилавком», — добавил он.

В конце июля Вайкуле опубликовала фото в розовой шляпе, которое насторожило ее подписчиков. Они обратили внимание, что волосы артистка скрыла платком. Из-за этого у многих возникли предположения о том, что так певица хочет скрыть последствия болезни. Сама Вайкуле не делала никаких публичных заявлений по поводу своего здоровья.