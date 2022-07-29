Лайма Вайкуле напугала фанатов новой фотографией в соцсетях

В последнее время интернет заполонили слухи о том, что знаменитая российская артистка Лайма Вайкуле заболела раком. Сама исполнительница никак не подтверждала данный факт, однако на днях опубликовала фото, которое повергло фанатов в шок. Об этом сообщил сайт utro.ru со ссылкой на «Экспресс газету».

Женщина выложила снимок в необычном головном уборе. Она решила примерить широкополую шляпу розового оттенка. Однако подписчиков удивил один элемент — волосы исполнительница скрыла платком.

Многие предположили, что сейчас певица столкнулась с рецидивом онкологического заболевания. По словам подписчиков, женщина якобы потеряла волосы из-за химиотерапии, что и попыталась скрыть с помощью платка.

«Молимся за вас», «Думаю, что головной убор здесь по другой причине… Будьте здоровы!», «Лайма осталась без волос?», «Желаю вам скорейшего выздоровления», — написали фанаты артистки.

Однако некоторые подписчики заявили, что подобные слухи являются обычной пиар-акцией для привлечения внимания к концертам Вайкуле.