В Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Хованский задержан вчера вечером в Петербурге», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника, блогера задержали по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». Собеседник не уточнил, в каком статусе сейчас находится Хованский.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», в квартире блогера до 02:00 шли обыски: у него изъяли компьютер и пистолет. Telegram-канал Baza написал, что подозрения в призывах к террористической деятельности связаны с песней про Норд-Ост, которую он публиковал в YouTube около года назад.

Петербургский блогер Юрий Хованский известен своими эпатажными видео. На его канал в YouTube подписаны почти 4,5 миллиона человек.