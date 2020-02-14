Курникова и Иглесиас показали фото третьего ребенка

Фотографии третьего ребенка появились в Instagram-аккаунтах Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса. Они вместе уже 19 лет, несколько лет назад у них родились близнецы Люси и Николай.

Пара не любит делиться с поклонниками подробностями личной жизни, и о второй беременности Курниковой пресса узнала далеко не сразу. О том, что у них родился третий ребенок 10 февраля сообщил брат Энрике, но отказался назвать точную дату и пол малыша.

В аккаунтах счастливых родителей есть подпись: «Мое солнышко». Также стоит дата — 30 января 2020 года. Видимо, в этот день и родился ребенок, пол и имя которого до сих пор неизвестны. Поклонники пары засыпали их поздравлениями и пожеланиями счастья и здоровья ребенку.