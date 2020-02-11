Анна Курникова родила Энрике Иглесиасу третьего ребенка

Брат знаменитого певцы Хулио Иглесиас рассказал прессе, что 38-летняя Анна Курникова родила Энрике третьего ребенка. Пара уже воспитывает Люси и Николая, но пол третьего ребенка они пока не раскрыли. Впрочем, о предыдущей беременности Анны они тоже не распространялись.

Издание Daily mail напомнило, что пара познакомилась в 2011 году на съемках клипа певца. С тех пор они вместе, но свои отношения не афишируют.

Энрике ранее признавался, что отцовство дает ему чувство ответственности.

«Я медленнее езжу. Думаю, перед тем, как делать всякие глупости. Я хочу быть крутым папой!» — заявлял он после рождения близнецов.

Иглесиас много лет держал свою личную жизнь в тайне и изредка баловал поклонников совместными фотографиями. Он также признавался, что «идеальных отношений» не существует, и у каждой пары бывают «плохие времена». Но всегда называл Курникову самой крутой девушкой в мире.

«Она понимает кто я, до такой степени, что готова пожертвовать своим личным временем со мной и позволить мне делать свою музыку. Это огромная жертва, и я ее очень уважаю», — как-то заявил певец.

Дети помогли Энрике помириться с отцом Хулио Иглесиасом, с которым он не общался десять лет. Сейчас любящий дедушка часто навещает внуков.