Знаменитости 04 апреля 2024, 18:53 Кукояка рассказал о свидании с Муцениеце ради роли в кино Блогер Кукояка заявил, что актриса Муцениеце научила его целоваться на съемках Artem Sobolev/news.ru/Global Look Press

Читать 360tv в

Лидер группы «Хлеб», блогер Денис Кукояка и актриса Агата Муцениеце вместе участвовали в съемках сериала «Гражданский брак». Музыкант рассказал в YouTube-шоу «Я себя знаю» о свидании с артисткой.

По сюжету герои Кукояка и Муцениеце — страстные любовники. Готовясь к ролям, они предварительно встречались.

Реклама

«Агата вообще крутая. Я же не актер. Она меня учила актерству. Мы с ней ходили даже отдельно на свидания. Мы заземлялись, в глаза друг другу долго смотрели», — отметил он.

По словам блогера, его супруга Лена знала о репетициях вне съемочной площадке, она отнеслась к этому с пониманием.

Кукояка уточнил, что Муцениеце научила его демонстрации искреннего поцелуя в сериале, после которого зрители верят, что у героев настоящие чувства.

«А потом мы с ней на площадке целовались. Для неактера это странно, потому что мы с ней целуемся, а потом сцена заканчивается, и она просто встала и ушла. „А до свидания сказать?“ Мы только что целовались», — удивился он.

Ранее Муцениеце призналась в обмане приемной комиссии ВГИК во время поступления. Она пояснила, что исполнила малоизвестную композицию на грузинском языке.