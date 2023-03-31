Знаменитости 31 марта 2023, 02:16 Муцениеце рассказала, как обманула комиссию ВГИК песней на грузинском РИА «Новости»

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Актриса Агата Муцениеце рассказала, как обманула приемную комиссию ВГИК при поступлении. Девушка спела малоизвестную песню на грузинском, написало издание Hello.

Будущих актеров просили не только спеть, но и станцевать, почитать прозу и стихи. Что касается песни, то у Муцениеце, по ее словам, был заготовлен «хитрый план».

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«Я знала одну малоизвестную песню на грузинском. Ее и спела, рассчитывая, что в приемной комиссии все равно никто не знает ни слов, ни мелодии. А значит, можно не бояться облажаться», — пошутила актриса.

Уже после поступления будущая жена Павла Прилучного призналась преподавателям, что абсолютно не умеет петь. Но в актерский вуз или училище мечтала поступить еще с детства. С малых лет звезда сериалов принимала участие в конкурсах чтецов и увлекалась творчеством.

Актриса признается, что уже окончив филологический вуз, она упрекнула себя, что будет жалеть всю жизнь, если не поступит на актерский факультет. Сборы были очень быстрыми, заключила Муцениеце.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце призналась, что начала бы беспокоиться, если бы увидела, что на ее банковской карте осталось менее пяти миллионов рублей. Таким образом актриса прокомментировала свои заработок.