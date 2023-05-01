Знаменитости 01 мая 2023, 07:23 Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника вопросом о Крыме Телеведущая Кудрявцева одним вопросом разоблачила украинского телефонного мошенника РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева разоблачила украинского телефонного мошенника одним вопросом — про Крым. Видеозапись с беседой появилась в ее Telegram-канале.

Собеседник пытался внушить ведущей, что ее личные данные ушли в Сеть после утечки из банков и на ее имя берутся кредиты. Кудрявцева реагировала скептическими «угу», а потом перебила мошенника, спросив: «А Крым чей?». Тот, видимо, растерялся и ответил: «Покамест ваш, Российской Федерации». В ответ на просьбу пояснить, почему «покамест», тот заявил: «Потому что мы скоро заберем его обратно».

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Вместо того чтобы разозлиться, знаменитость рассмеялась и стала прощаться. А мошенник признался, что у нее красивый голос, и пожелал ей всего хорошего. Разговор закончился на дружелюбной ноте.

Ранее СМИ предупредили россиян о ходовых схемах мошенничества на майские праздники. Жителям могут предлагать фейковые горящие туры и билеты на мероприятия, с них могут собирать «благотворительные выплаты для ветеранов».