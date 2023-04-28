Деньги 28 апреля 2023, 04:38 Названы самые ходовые схемы мошенничества на майские праздники «Известия»: фейковые горящие туры — самая опасная схема мошенничества на майские праздники РИА «Новости»

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Крупнейшие российские банки назвали ходовые схемы обмана на майские праздники. Самые опасные из них — фейковые горящие туры и билеты на культурные мероприятия, написали «Известия».

Жулики предлагают большие скидки на фишинговых сайтах, в мессенджерах и соцсетях. И если воспользоваться ими, деньги уйдут злоумышленникам, а билеты человек не получит.

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Другая схема обмана — благотворительные выплаты ветеранам. Людям предлагают оказать помощь участникам боевых действий или ветеранам. В таких объявлениях даже публикуют фото людей и данные якобы их банковских карт. На самом деле реквизиты принадлежат мошенникам.

Еще одна схема — помощь ветеранам в оформлении выплат к 9 Мая. Сообщения о причитающихся выплатах поступают им самим или их родственникам. При этом для оформления необходимы документы, в том числе данные банковской карты.

Банкиры советуют никогда и никому не сообщать данные карты, коды из сообщений и секретные слова.

«При поступлении подозрительного телефонного звонка немедленно прервите разговор, а при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете самостоятельно позвоните в банк по телефону, указанному на оборотной стороне карты или на официальном сайте банка», — посоветовали в Банке России.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что до 80% мошеннических звонков в России совершается через WhatsApp. Несмотря на это, их количество в последнее время снизилось в разы.