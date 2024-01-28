Знаменитости 28 января 2024, 02:48 Кудрявцева разнервничалась и плеснула воду в гостя шоу «Привет, Андрей!» Лера Кудрявцева плеснула водой в участницу шоу «Привет, Андрей!» РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева на шоу «Привет, Андрей!» Андрея Малахова эмоционально плеснула водой в лицо одного из гостей. Выпуск передачи опубликовал телеканала «Россия 1».

Блондинка не смогла усидеть спокойно, когда услышала историю 21-летнего певца Виктора Мохнева из Белоруссии и его матери Елены. Последняя пришла на передачу, чтобы повидаться с сыном.

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Она рассказала, что родила пятерых детей, но ее лишили родительских прав. Сестра женщины усыновила троих, двое других остались в детском доме. Один из детей, Виктор, живет в Могилеве и учится на музыканта. В студии он заявил, что мог бы простить маму.

Когда Кудрявцева услышала эту историю, то вылила на женщину стакан воды и покинула помещение.

«Это от ужаса за пацана. У меня реально нет слов. Бросить своих пятерых детей», — сказала блондинка.

Ранее Лера Кудрявцева ответила злопыхателям на едкие комментарии в соцсетях. Женщина пожелала хейтерам счастья.