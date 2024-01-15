Знаменитости 15 января 2024, 04:18 «Гребу как могу». Лера Кудрявцева ответила хейтерам на едкие комментарии Лера Кудрявцева пожелала хейтерам счастья от факта, что она престарелая РИА «Новости»

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Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на едкие комментарии и оскорбления со стороны хейтеров. Свой ответ звезда опубликовала в Telegram-канале.

«И если вам легче жить от мысли и уверенности, что я старая, престарелая калоша, старуха, тупая <…> страшная, перекроенная, переделанная, все пугаются, бегут и так далее — спорить не буду. Пусть будет так. Главное, чтобы вы были счастливы от этого факта», — заявила она.

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Кудрявцева иронично подметила, что ненавистники знают о жизни телеведущей больше, чем она сама. При этом у самих злопыхателей жизнь счастливая и самая правильная.

«Меня никто не учил как надо, поэтому гребу как могу», — сказала звезда.

Ранее Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа, бывшего хоккеиста ЦСКА Игоря Макарова из-за алкоголя. Она подчеркнула, что не хочет комментировать произошедшее.