Знаменитости 02 января 2024, 23:09 Кудрявцева и Гордон пострадали после бойкота Киркорова на ТВ Кудрявцеву и Гордон убрали из эфира новогодней «Песни года» из-за Киркорова РИА «Новости»

Читать 360tv в

Телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон вырезали из эфира новогодней программы «Песня года». Это произошло после объявленного бойкота певцу Филиппу Киркорову на ТВ, сообщил «Московский комсомолец».

В конце декабря артист посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. После этого певца стали убирать изо всех новогодних эфиров и программ. Та же участь неожиданно настигла и Леру Кудрявцеву.

Реклама

Ее номер с Катей Гордон «вырезали» из «Песни года». Подруги выступили с дебютной песней «Дамы за 30». Однако в эфире они себя так и не увидели. Официальную причину, по которой решили убрали выступление Кудрявцевой и Гордон, выяснить не удалось.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это произошло после недавнего бойкота многих представителей российского шоу-бизнеса.

Певец Филипп Киркоров после участия в «голой» вечеринке Ивлеевой назвал случившееся своей оплошностью и заверил, что заглянул на мероприятие «на пять минут».