Знаменитости 05 апреля 2024, 15:09 Кучера пристыдил украинского рэпера Потапа за концерт «Русское ретро» Актер Кучера раскритиковал украинского певца Потапа за программу «Русское ретро» РИА «Новости»

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Актер и телеведущий Оскар Кучера раскритиковал украинских артистов — певицу Вера Брежнева и рэпера Потапа. Причиной стали их «русофобские взгляды». Свое возмущение он высказал в Telegram-канале.

В своем блоге Кучера обратил внимание на афишу концерта Потапа в Германии, озаглавленную на русском языке как «Потап. Русское ретро» и включающую песни из дуэта с Настей. Оскар Кучера возмутился тем, что артисты критикуют Россию, но на зарубежных концертах представляются русскими исполнителями.

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«Ярый украинский, антироссийский, анти все, что связано с русским, рэпер — или кто он там, решил выступить в Германии с программой „Русское ретро“! Не, ну не охренеть?!» — написал он.

Кучера также упомянул о том, что Вера Брежнева после начала СВО переехала за границу и стала активно поддерживать ВСУ. Попытавшись выступать с песнями на украинском языке в Польше, Германии и других странах, Брежнева столкнулась с неудачей и вернулась к прежнему репертуару. Работу с композитором Константином Меладзе она назвала ошибкой прошлого, но при этом продолжает исполнять его хиты на европейских сценах.