Знаменитости 05 января 2023, 01:25 Кубок мира на самом популярном фото Месси оказался поддельным — СМИ RMC Sport: на самом популярном фото Месси кубок мира оказался подделкой РИА «Новости»

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Нападающего сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси на самой популярной фотографии в истории социальных сетей запечатлели с поддельным Кубком мира. Об этом сообщило RMC Sport.

Копию кубка сделала пара аргентинских фанатов в Буэнос-Айресе. Мужчина и женщина после победы сборной на турнире во время круга почета передали ее игрокам. Когда копию стали передавать из рук в руки, в какой-то момент она оказалась у Месси, который не знал о поддельной версии. Позже ему об этом рассказал партнер по команде Анхель Ди Мария.

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После победы на чемпионате мира в Катаре Месси опубликовал фотографию с Кубком мира. Этот пост побил рекорд по количеству лайков в соцсетях, опередив по этому показателю фотографию куриного яйца.

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Комнату футболиста Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где располагалась команда Аргентины на ЧМ-2022, переоборудуют под музей. Там стоят две односпальные кровати, стол, несколько кресел и диван.

Футболисты из сборной Аргентины, победившей на чемпионате мира в Катаре, чуть не упали с крыши автобуса, который торжественно вез их по улицам Буэнос-Айреса, сообщало ИА Nation News.