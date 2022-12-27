Спорт 27 декабря 2022, 23:58 Комнату Месси на ЧМ-2022 в Катаре превратят в музей RMC Sport: из комнаты Месси на чемпионате мира в Катаре создадут музей РИА «Новости»

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Комнату футболиста Лионеля Месси в Катарском университете в Дохе, где располагалась команда Аргентины на прошедшем чемпионате мира, переоборудуют под музей. Об этом сообщил портал RMC Sport.

Семикратный обладатель «Золотого мяча» жил в комнате В201. Там расположены две односпальные кровати, стол, несколько кресел и диван с подушками, а также плазма. На двери висит именная плашка с надписью L. Messi и флаг Аргентины.

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Из этой комнаты в ближайшее время сделают полноценный музей. Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые в XXI веке. Последний раз спортсмены приносили стране победу 36 лет назад. Команда обыграла Францию в серии послематчевых пенальти. Лучшим футболистом турнира признали Месси. Его пост о победе национальной сборной побил рекорд по количеству лайков в истории всех соцсетей.

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Болельщикам в Буэнос-Айресе дали дополнительный выходной день, чтобы поприветствовать команду. Еще во время матча на улицах города собрались местные жители и смотрели финал мундиаля на больших экранах. «360» собрал лучшие реакции фанатов после победы их сборной. Если в Аргентине массово радовались, то во Франции после поражения начались беспорядки.