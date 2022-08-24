«Кто-то едет в Сочи, а кто-то в Испанию». Мать опровергла эмиграцию Реввы

Мать юмориста Александра Реввы опровергла слухи об эмиграции сына. Об этом Любовь Рачеева рассказала в интервью «Комсомольской правде».

«Мой сын находится сейчас на отдыхе. Кто-то едет в Сочи, а он решил в Испанию — никакая это не эмиграция», — подчеркнула она.

Женщина заверила, что ее сын не ездит и не ездил в этом году на Украину, чтобы выступать перед местными олигархами. По ее словам, Ревва сейчас уделяет больше времени жене и детям. И с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским юморист общался исключительно в период совместной игры в КВН.

Недавно по интернету поползли слухи, будто комик Александр Ревва покинул Россию, оставил всю нажитую недвижимость, вместе с семьей обосновался в Европе и возвращаться домой пока не собирается.

Ранее стало известно, что концерты группы «Сплин» начали отменять в России после скандального выступления в Воронеже. Она не будет выступать на фестивале «Музыка с сильным характером», который пройдет 26 августа на «ВЭБ Арена».