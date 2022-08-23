Концерты группы «Сплин» начали отменять в России после скандального выступления в Воронеже

Группа «Сплин» не будет выступать на фестивале «Музыка с сильным характером». Концерт состоится 26 августа на «ВЭБ Арена», сообщила газета «Коммерсант».

Лидер группы Александр Васильев на вопрос о причинах отмены выступления ответил коротко.

«И так все понятно», — сказал музыкант.

Не исключено, что «Сплин» не выйдет на московскую сцену из-за недавнего выступления в Воронеже. Во время фестиваля «Чернозем» Васильев обратился к уехавшим из России артистам, выразив надежду, что они скоро смогут вернуться. Фронтмен группы посветил им песню «Выхода нет».

Сет с выступлением коллектива удалили из трансляции фестиваля.

В общественной организации «Офицеры России» попросили генпрокурора Игоря Краснова проверить высказывание Васильева и его выступление на возможное нарушение законодательства в части спецоперации РФ на Украине, писало РИА «Новости».