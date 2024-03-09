09 марта 2024, 02:58
«Кто он такой?» Звездный адвокат поддержал Пугачеву после ее слов о Михайлове
Адвокат Жорин встал на сторону Пугачевой в ее конфликте с Михайловым
Звездный адвокат Сергей Жорин поддержал певицу Аллу Пугачеву в ее споре с артистом Стасом Михайловым. Свое мнение он высказал в беседе с News.ru.
Юрист назвал Пугачеву одним из символов России и легендарной певицей. При этом он сказал, что его «выбесило» высказывание Михайлова.
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«Кто он такой, чтобы говорить, кто приползет, а кто не приползет? Главное, чтобы он сам никуда не приполз или не выполз раньше времени», — подчеркнул Жорин.
Адвокат также напомнил, что в России не отменялось право на свободное выражение своего мнения.
Ранее Алла Пугачева жестко ответила Михайлову на слова о том, что уехавшие из России артисты вернутся в страну и будут целовать ноги. Она заявила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда».
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