«Кто он такой, чтобы крякать?» Лоза рассказал об иске против Первого канала

Певец и композитор Юрий Лоза подтвердил, что его адвокаты подали иск к Первому каналу из-за нарушения прав на песню «Плот», которую без его согласия исполнили в шоу «Голос». Музыкант в беседе с «360» назвал это спланированной провокацией.

Лоза рассказал, что ему позвонила представительница одной из участниц шоу «Голос» и сообщила, что ее подопечная собирается исполнить его песню «Плот» в рамках отбора. Когда музыкант ответил отказом, ему сообщили, что эту композицию артистке навязывает Первый канал.

«Первый канал знает, что эта песня запрещена к исполнению, никто ее кроме меня не поет. Можете петь ее на кухне, где угодно, но в публичном пространстве тиражировать эту песню я запрещаю. На них нет каверов официальных, то есть эта песня только моя», — пояснил Лоза.

В итоге песня «Плот» все-таки прозвучала в шоу «Голос». По словам композитора, это стало первым в истории проекта случаем, когда песня не обсуждалась с певицей.

«Все обсуждение было посвящено тому, как Лоза сейчас сидит и от злости дуется. Ну и пускай дуется, кто он такой, чтобы там крякать против нас. <…> Это была спланированная акция против того, чтобы унизить как-нибудь Лозу», — рассказал композитор.

Музыкант также отреагировал на слухи о своем возможном участии в выборах в Госдуму. Услышав об этом, Лоза рассмеялся.

«А я на Марс не собираюсь, по слухам, лететь?» — в шутку поинтересовался певец.

Лоза объяснил, что не представляет себя в числе тех, кто избирается по партийным спискам.

«Неужели вы думаете, что в Госдуме сидят какие-то люди со своим мнением? <…> Хотя предложений мне было много, но все с одним условием — что я буду работать в интересах определенной какой-то структуры», — объяснил Лоза.

В партии «Зеленая альтернатива» ранее начали переговоры с рэпером Славой КПСС о выдвижении в Госдуму.