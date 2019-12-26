По словам матери Децла, на его могиле сгорело практически все — портрет, венки, письма от поклонников, а крест обуглился. В администрации Пятницкого кладбища, где похоронен артист, предположили, что это могли сделать фанатки рэпера. Оказалось, что они ежедневно навещают могилу музыканта и оставляют там зажженные свечи.

Мастер Шеff назвал произошедшее проявлением вандализма. Он напомнил, что у Децла всегда были не только поклонники, но и те, кому он не нравился. Продюсер выразил сожаление, что такое продолжается даже после смерти певца. По его мнению, после ухода человека надо вспоминать его только добрыми словами, либо вообще ничего не говорить о нем.

«Я против вандализма. Те люди, кто это сделал, они обязательно ответят по жизни», — заключил музыкант.