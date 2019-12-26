«Я села в машину, приехала и увидела, что сгорели венки, портрет, пожелания и письма от поклонников, стихи — там целая коробка стояла, все сгорело», — заявила Толмацкая. По мнению собеседницы «360» это не несчастный случай, так как могила напротив осталась целой — на ограде там есть гирлянда и стоит пластиковая елка.

«Я думаю, что это определенно поджог. <…> Очень странно все. Я не знаю, кому и зачем это нужно было. Ребята, которые здесь работают, настаивают на том, что это несчастный случай. Я не буду на них заявлять», — подчеркнула мама Кирилла Толмацкого.

Женщина обратилась ко всем людям, которые приходят на могилу ее сына, с призывом уважать память музыканта. «Коль вы пришли к этому человеку, уважайте его. Иначе не приходите. Это же ужасно. Там находятся души, уважайте души», — подытожила Толмацкая и добавила, что на могиле Кирилла скоро появится памятник.

Децл умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года от врожденного заболевания — гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 35 лет.