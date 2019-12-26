    26 декабря 2019, 18:59

    «Венки, портрет, письма поклонников — все сгорело»: мама Децла рассказала о пожаре на могиле сына

    Андрей Иванов, Татьяна Майорова

    Крест на могиле рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) сгорел на Пятницком кладбище Москвы. Его маме Ирине Толмацкой сообщили об этом в администрации кладбища накануне. Она рассказала «360», что точная причина пожара пока не известна, так как возле могилы музыканта не работают камеры наружного видеонаблюдения.

    «Я села в машину, приехала и увидела, что сгорели венки, портрет, пожелания и письма от поклонников, стихи — там целая коробка стояла, все сгорело», — заявила Толмацкая. По мнению собеседницы «360» это не несчастный случай, так как могила напротив осталась целой — на ограде там есть гирлянда и стоит пластиковая елка.

    «Я думаю, что это определенно поджог. <…> Очень странно все. Я не знаю, кому и зачем это нужно было. Ребята, которые здесь работают, настаивают на том, что это несчастный случай. Я не буду на них заявлять», — подчеркнула мама Кирилла Толмацкого.

    Женщина обратилась ко всем людям, которые приходят на могилу ее сына, с призывом уважать память музыканта. «Коль вы пришли к этому человеку, уважайте его. Иначе не приходите. Это же ужасно. Там находятся души, уважайте души», — подытожила Толмацкая и добавила, что на могиле Кирилла скоро появится памятник.

    Децл умер после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года от врожденного заболевания — гипертрофической кардиомиопатии. Ему было 35 лет.