Ксения Шойгу и Алексей Столяров раскрыли пол будущего ребенка

Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и ее жених спортивный блогер Алексей Столяров ждут ребенка. Об этом они признались в интервью журналу Esquire. По словам Столярова, у них будет девочка.

Шойгу призналась журналистам, что не планировала беременность, потому что не знает, «как тут можно планировать». Но при этом добавила, что в ее семье все были очень рады, услышав новость.

«У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей необязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься», — рассказал Столяров.

Он добавил, что его очень удивило, сколько счастья было в глазах близких, когда они узнали эту новость.

Ксения Шойгу возглавляет Федерацию триатлона. Ее жених также является амбассадором «Лиги героев», недавно он вошел в комиссию по популяризации триатлона.

В конце мая этого года стало известно, что пара хочет пожениться. Девушка выложила в соцсети фотографию с помолвочным кольцом. Молодые люди познакомились на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев».