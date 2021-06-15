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    15 июня 2021, 11:12

    Ксения Шойгу и Алексей Столяров раскрыли пол будущего ребенка

    Анастасия Калинина

    Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения и ее жених спортивный блогер Алексей Столяров ждут ребенка. Об этом они признались в интервью журналу Esquire. По словам Столярова, у них будет девочка.

    Ксения Шойгу и Алексей Столяров раскрыли пол будущего ребенка

    Шойгу призналась журналистам, что не планировала беременность, потому что не знает, «как тут можно планировать». Но при этом добавила, что в ее семье все были очень рады, услышав новость.

    «У нас будет девочка, поэтому профессиональной спортсменкой становиться ей необязательно. Но и у Ксении, и у меня уже очень много планов, как мы будем проводить время вместе. Конечно, все наши друзья и близкие очень ждут этого человечка, чтобы срочно начать им заниматься», — рассказал Столяров.

    Он добавил, что его очень удивило, сколько счастья было в глазах близких, когда они узнали эту новость.

    Ксения Шойгу возглавляет Федерацию триатлона. Ее жених также является амбассадором «Лиги героев», недавно он вошел в комиссию по популяризации триатлона.

    В конце мая этого года стало известно, что пара хочет пожениться. Девушка выложила в соцсети фотографию с помолвочным кольцом. Молодые люди познакомились на одном из экстремальных забегов с препятствиями по пересеченной местности «Гонка героев».